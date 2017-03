Erkelenz/Hückelhoven. Rund 35 Kurden haben am Dienstag gegen die Ermordung jesidischer Kurden im Nordirak demonstriert. Angemeldet wurde die Demonstration vom Verein "Kurdistan Solidarität Zentrum". Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration ohne Zwischenfälle.

Nach einer Kundgebung am Ziegelweiherpark in Erkelenz zog die Gruppe zu Fuß in Richtung Ratheim, wo sich der Demonstrationszug auflöste.

„Die ganze Aktion ist sehr friedlich verlaufen", sagte Karl-Heinz Frenken, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde.

Für heute ist eine Kundgebung am Bahnhof in Geilenkirchen geplant.