Heinsberg/Köln - Kunstrasenplatz: Regierungspräsidentin soll dem Landrat Beine machen

24. Mai 2018, 16:43 Uhr

Heinsberg/Köln.

Eigentlich sah es beinahe schon so aus, als sei über das Thema Kunstrasenplatz im Klevchen still und leise Gras gewachsen. Die CDU hatte bekanntlich mit absoluter Ratsmehrheit gegen den Protest der übrigen Heinsberger Ratsmitglieder im Sommer letzten Jahres beschlossen, selbigen in unmittelbarer Nähe der Realschule bauen zu wollen.