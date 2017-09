Kunsthandwerker zeigen Arbeiten beim „Kreativ-Herbst“

Wassenberg. Die Stadt Wassenberg plant für Sonntag, 10. September, 11 bis 18 Uhr, eine neue Veranstaltung: einen Kunsthandwerkermarkt unter dem Titel „Kreativ-Herbst“.

Stattfinden soll er auf dem historischen Roßtorplatz. Der Termin ist mit Bedacht gewählt, denn an diesem Tag findet bundesweit der Tag des offenen Denkmals statt, so auch in Wassenberg.

Dies ermöglicht es den Besuchern gleich zwei Veranstaltungen an einem Tag zu besuchen. Am selben Tag sind von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte verkaufsoffen, verbunden mit einer Baustellen-Party des Gewerbevereins anlässlich des umfangreichen Umbaus der Graf-Gerhard-Straße. Live-Musik, ein Grillstand und die Chance, etwas am Glücksrad zu gewinnen, laden auf dem Sparkassenvorplatz (Kapuzinerplatz) zum Verweilen ein, während die kleinen Gäste Sandburgen bauen können.

Beim „Kreativ-Herbst“ sollen kreatives Handwerk sowie ausgefallene Kunst in einheitlichen Pavillons auf dem Roßtorplatz angeboten werden – untermalt von einem musikalischen Rahmenprogramm. Besucher können den Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und sind dazu eingeladen, mitzumachen, das ein oder andere Handwerk selbst auszuprobieren oder möglicherweise eine neue Leidenschaft zu entdecken.

Auch die kleinen Marktbesucher haben die Gelegenheit, ihrer Kreativität bei kostenfreien Mitmachaktionen des Ateliers „Farbklecks“ aus Wassenberg freien Lauf zu lassen beim Schnitzen und Nadelfilzen.

Von Hand angefertigter edler Schmuck, hochwertige Dekorationen aus Glas, Holz, Metall, Beton, Filz und weiteren Werkstoffen, sowie individuelle Textilien und Stofftiere werden im Angebot sein, wie die Veranstalter betonen. Zudem gibt es Malerei, Skulpturen und Keramik.