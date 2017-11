Kunst und Handwerk: Markt in Ratheim bietet Außergewöhnliches

Hückelhoven-Ratheim. Auch in diesem Jahr gibt es in Ratheim einen vorweihnachtlichen Handwerker- und Künstlermarkt. So bieten am Sonntag, 12. November, mehr als 40 liebevoll dekorierte Stände im Foyer der Realschule eine fantastische Kulisse.

Das schöne Ambiente und die ausgewogene Mischung hochwertiger Aussteller haben den Markt zu einem begehrten Ziel werden lassen. In großer Vielfalt bieten die Handwerker Informationen über die Herstellungsweise und Vorführungen an. Hier vereint sich Kunst, Handwerk, Mode und Design. Individuelle Fertigungen oder Anpassungen sind in fast allen Bereichen möglich.

Auf dem Markt finden viele Unikate ihren Liebhaber. Der Aufenthalt wird versüßt durch Kaffee und eine reichhaltige Kuchenauswahl. Damit auch die kleinen Besucher große Augen machen, darf unter Anleitung gebastelt und gemalt werden.

Tanzdarbietungen

Zu den Höhepunkte zählen Tanzmariechen Anna, 8 Jahre, und der Geschwistertanz von Alishia und Shirina, 14 und zwölf Jahre, sowie die Kleine Garde des Roathemer Wenk.

Wer das Besondere liebt, kommt zwischen 11 und 17 Uhr bei freiem Eintritt zum „Vorweihnachtlichen Markt der schönen Stunden“ in Ratheim nicht zu kurz.