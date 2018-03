Erkelenz - „Kunst(t)räume“ in Luise-Hensel-Schule: Vogelhäuschen aus Recyclingmaterial

Erkelenz. Um das Thema Kunst in den Vordergrund zu rücken und den Fähigkeiten und Begabungen der Kinder einen Raum zu geben, hat die Erkelenzer Luise-Hensel-Schule eine Projektwoche initiiert. Unter dem Motto „Kunst(t)räume“ wurden 247 Schüler der ersten bis vierten Klasse motiviert, künstlerisch zu arbeiten.

Mit Hilfe ihrer Klassenlehrer nutzten sie unterschiedliche Techniken, Farben und Materialien wie Dekorationspapiere. Es wurde geschnitten, geklebt und gemalt. In der 2a lautete das Motto „Einmal so frei sein wie ein Vogel“. Die Kinder kreierten unter der Leitung von Pädagogin Susen Claßen Vögel und bauten aus Recyclingmaterial Vogelhäuschen. Eine andere Klasse hatte das Thema „Die bunte Welt der Niki de Saint Phalle“. Sie stellte dreidimensionale Figuren her.

Bei „Freuden(t)räume – Kreativ mit Beethoven und dessen Werk ‚Ode an die Freunde‘“ wurden kreative Texte gestaltet und viele Bilder gemalt. Die Ergebnisse des Kurses „Glücks(t)träume“ waren philosophische Texte rund um das Thema Glück und Werke, die die Kinder mit Acrylfarben herstellten.

Präsentationstag

Veranstaltet wird die Projektwoche im Abstand von vier Jahren. Gerdamarie Funke, Konrektorin der Luise-Hensel-Schule, lobte das Engagement der Grundschüler: „Unser Ziel, die jungen Menschen mit künstlerischen Tätigkeiten zu vereinen, ist voll aufgegangen.“

Damit die Kinder ihre selbst gemachten Kunstwerke ihren Eltern zeigen konnten, gab es einen Präsentationstag. Gerdamarie Funke nutze die Gelegenheit, auch den Eltern für ihren Einsatz zu danken. Sie hatten die Cafeteria mit selbst gebackenem Kuchen und Salaten versorgt.