Kunst in der City am Nachbarschaftstag

Heinsberg. Der Gewerbe- und Verkehrsverein Heinsberg und Partner laden zum niederländischen Nachbarschaftstag unter dem Motto „Oranje City Heinsberg“ am Donnerstag, 27. April, in die Heinsberger Innenstadt ein.

In diesem Jahr haben die Veranstalter die niederländische Künstlerin Miriam Vleugels zu Gast, die ihre Malereien in einigen Mitgliedsgeschäften in der Innenstadt ausstellt. Die Eröffnung der Ausstellung findet ab 11 Uhr in der Volksbank Heinsberg, Hochstraße 112-114, im Beisein von Bürgermeister Wolfgang Dieder statt.

Im Anschluss ist ein Rundgang durch die Innenstadt zum Café Samocca geplant. Dort wird ab 12 Uhr eine zweite Ausstellung von niederländischen Künstlern mit Handicap, organisiert von der Lebenshilfe Heinsberg, eröffnet. Die Picollo Jazzband aus Maaseik tritt in den Straßen der Innenstadt auf. Um 14.30 Uhr startet der Fahrrad-Korso von Kindern der Sonnenscheinschule.