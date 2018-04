Erkelenz - „Kultur in der Bank“ mit Marc Breuer

Erkelenz. Nach dem fulminanten Auftakt mit der Musikkabarettistin Julia Hagemann setzt die Raiffeisenbank Erkelenz das Jahresprogramm ihrer Reihe „Kultur in der Bank“ am Freitag, 27. April, fort.

Dann gastiert um 19.30 Uhr im Versammlungsraum der Raiffeisenbank in der Hauptstelle in Lövenich der Comedian Marc Breuer mit seinem Soloprogramm „Ich hab die Ruhe weg“.

Marc Breuer war als „Brüh“ Teil des legendären Rurtal-Trios, das jahrelang in der Region für Furore gesorgt hatte. Für Breuer, auch hinlänglich bekannt als Löschmeister Jackels, ist der Auftritt in Lövenich fast schon ein Heimspiel. Vor knapp 50 Jahren wurde er quasi vor der Haustür der Raiffeisenbank Erkelenz in Linnich geboren.

Auch wenn er längst in Köln heimisch geworden ist, zieht es ihn immer wieder in die alten Gefilde zurück. Und der Volljurist hat bewiesen, dass er mehr ist als Löschmeister Jackels, wie er auch bei seinem Auftritt in den „Mitternachtsspitzen“ im WDR-Fernsehen gezeigt hat.

In seinen Programm und Auftritten ist er als Stand-up-Comedian oder Solo-Kabarettist aktiv wie auch in diversen Rollen und Figuren. „Wie könnte ich meine Abende schöner verbringen als auf einer Kleinkunstbühne mit einem Haufen netter Menschen im Saal? Das ist für mich die pure Freude“, sagt Breuer.

Eintrittskarten. sind in allen Filialen der Raiffeisenbank und in der Buchhandlung Viehausen in Erkelenz erhältlich.