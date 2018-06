Am 28. Septembergeht es mit Jazz weiter

Nach der Sommerpause geht es bei „Kultur in der Bank“ am 28. September musikalisch weiter. Die Musiker Slinky Williams and P´tit Loup präsentieren ihren „Jazzy Blues“. Hinter den exotischen Namen verbergen sich Manuela und Wolfgang Riedel aus Jüchen, die gemeinsam mit dem Publikum eine musikalische Zeitreise durch den amerikanischen Süden und zu den Wurzeln des Jazz antreten werden.