„Kulinarische Skat-Rundreise“: Gavriilidis holt Tagessieg Letzte Aktualisierung: 2. April 2017, 11:00 Uhr

Wassenberg-Myhl. Beim 3. Turnier der „Kulinarischen Skat-Rundreise“ des SC 1979 Myhl in Rath Anhoven in der Gaststätte Cohnen waren 15 Skatfreunde am Start.