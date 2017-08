Kulinarische Köstlichkeiten: Schlemmer-Markt auf Roßtorplatz aufgebaut

Wassenberg. Gestern war auf dem Roßtorplatz bereits eines zu spüren: Die Vorfreude auf den 25. Schlemmer-Markt Rhein-Maas ist riesig. Trotz all der Arbeit, die die Organisatoren in die Vorbereitung gesteckt haben, überwiegt doch das gute Gefühl, dass es Donnerstagabend in gewohnter Qualität losgehen kann.

Mario Kotaska bekommt die Schlemmer-Ente Der Schlemmer-Markt Rhein-Maas beginnt am Donnerstag um 18 Uhr. Die Goldene Schlemmer-Ente verleihen die Veranstalter des Marktes mit unserer Zeitung um 19.30 Uhr an TV-Koch Mario Kotaska. Am Freitag ist der Markt von 18 bis 24 Uhr geöffnet, am Samstag von 17 bis 24 Uhr und am Sonntag dreht sich von 12 bis 19 Uhr alles um das Thema Genuss.

Dann werden kulinarische Köstlichkeiten vier Tage lang – vom heutigen Donnerstag, 10. August, bis Sonntag, 13. August – auf dem idyllischen Roßtorplatz in der Wassenberger Innenstadt locken. Für die Freunde des guten Essens und Trinkens dreht sich alles um den Genuss – unter dem Motto „Lebensfreude und gutes Essen gehören zusammen“. Gastronomen, Winzer und Lieferanten kulinarischer Zutaten der Rhein-Maas-Region und darüber hinaus sorgen in Wassenberg für guten Geschmack im wahrsten Sinne des Wortes. Das abwechslungsreiche Angebot beinhaltet auch in diesem Jahr viele Spezialitäten aus der Region.

Die Stadt Wassenberg hat nun erstmals die Organisation des Marktes übernommen. Bürgermeister Manfred Winkens freut sich schon auf den Moment, in dem der Markt endlich losgeht: „Ich bin sehr gespannt. Es gab viele Dinge zu berücksichtigen. Uns ist es gelungen, alle Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen. Jetzt sind wir sehr zuversichtlich und hoffen, dass alles gut funktioniert.“ Einen kulinarischen Markt mit so vielen Teilnehmern zu organisieren, sei für die Stadt eine große Herausforderung gewesen, die die Verantwortlichen mit viel Engagement meisterten.

Mit TV-Koch Mario Kotaska, der am Donnerstag mit der Goldenen Schlemmer-Ente ausgezeichnet wird, hat Winkens sich bereits auf dem CHIO in Aachen getroffen. „Mario Kotaska ist sehr sympathisch, und er freut sich riesig auf die Auszeichnung“, sagt Winkens. Kotaska habe ihm erzählt, dass es ihn sehr stolz mache, in einer Reihe mit den vielen bekannten Preisträgern – zum Beispiel Nelson Müller, Uschi Glas, Eckhard Witzigmann und Alfons Schuhbeck – zu stehen.

Für Bürgermeister Winkens ist indes auch wichtig, dass sich der Schlemmer-Markt einen großen Stellenwert in der gesamten Region erarbeitet hat. „Der Schlemmer-Markt hat eine große Bedeutung für die gesamte Region. Sonst hätte er sich auch nicht so lange gehalten“, sagt er.