Kreis Heinsberg.

Es herrscht geschäftiges Treiben in den Räumlichkeiten im BIZZ-Industriepark Oberbruch an der Boos-Fremery-Straße 62. Kein Wunder: Gleich elf Künstler aus drei Ländern bereiten die Vernissage der Ausstellung „Unlimited – Kunst in der Fabrik“ vor und arrangieren ihre Werke.