Erkelenz-Kückhoven/Aachen - KüKaGe qualifiziert sich für das Finale bei den Deutschen Meisterschaften

Erkelenz-Kückhoven/Aachen. Bei den Norddeutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport haben die drei Tanzgarden der Kückhovener Karnevalsgesellschaft „De Japstöck“ (KüKaGe) im Aachener Eurogress einige Erfolge verzeichnet.

Die Tänzerinnen der Jugendgarde im Alter zwischen sechs und elf Jahren machten mit ihrem Gardetanz am Samstagmorgen den Auftakt und erreichten überraschend den achten von 14 Plätzen. Die Juniorengarde mit Tänzern im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren präsentierte den Showtanz „Wikinger – auf großer Fahrt“ und holte mit 424 Punkten den vierten Platz. Sie qualifizierte sich so für die Deutschen Meisterschaften in Sachsen-Anhalt.

Am Sonntag trat dann die Tanzgarde 1 mit Tänzern im Alter von über 15 Jahren auf. Beim Showtanz mit dem Thema „Kumari – eine Göttin auf Erden“ wurden 425 Punkte erreicht. Die Tänzer qualifizierten sich somit ebenfalls für das Finale.

Dieses findet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. März, in Halle an der Saale statt. Laut KüKaGe werden sich mehr als 100 Personen dorthin auf den Weg machen, um den Verein zu vertreten.