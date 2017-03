Wassenberg-Birgelen.

„Mord hat keine Kalorien“ heißt das Motto des neuen Krimi-Dinners der Theatergruppe Birgelen am Freitag, 31. März, 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr und Samstag, 1. April. Nach erfolgreichen Auftritten im Café Käffchen in Viersen stehen jetzt zwei Vorstellungen im Restaurant Rosenhof in Birgelen auf dem Programm, begleitet von einem Vier-Gänge-Menü.