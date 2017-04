Kreuzweg mit Papst Franziskus live im Myhler Pfarrheim Letzte Aktualisierung: 6. April 2017, 10:52 Uhr

Wassenberg-Myhl. Wie seine Vorgänger betet auch Papst Franziskus den Kreuzweg am Karfreitag, 14. April, im römischen Kolosseum. In Erinnerung an den Leidensweg Christi, von der Verurteilung durch Pontius Pilatus bis zur Abnahme vom Kreuz, sind im Kolosseum, der antiken Kampfarena, auch in diesem Jahr 14 Stationen aufgebaut.