Krankenhaus Heinsberg: Verwaltungsspitze neu aufgestellt

Heinsberg. Nach 36 Jahren ist der bisherige Verwaltungsleiter und Prokurist des Krankenhauses Heinsberg, Hans-Willi Jäger, in den Ruhestand getreten. Während seiner Zeit im Krankenhaus arbeitete er sich vom Personalsachbearbeiter bis in die Verwaltungsspitze vor.

„Nach einem von großem Engagement geprägten Arbeitsleben kann Hans-Willi Jäger sich jetzt verstärkt seiner Familie und seinen Hobbys widmen“, so Geschäftsführer Heinz-Gerd Schröders.

Der Verwaltungsrat des Städtischen Krankenhauses hat beschlossen, Vanessa Busch zur neuen Prokuristin und Tobias Kolen zum Prokuristen zu bestellen. Dabei leitet Vanessa Busch weiterhin den Verwaltungsbereich Finanzen und Tobias Kolen den Verwaltungsbereich Controlling/Organisation. Auch andere Funktionen werden innerhalb der Verwaltung neu besetzt: Die Personalleitung übernimmt Britta Welnitz. Martina Jansen wurde die Leitung des Verwaltungsbereichs Patienten übertragen.

Für das Qualitäts- und Risikomanagement zeichnet ab sofort Verena Jansen verantwortlich.

Geschäftsführer Heinz-Gerd Schröders blickt zuversichtlich in die Zukunft. „Wir sind ein eingespieltes Team, das sich schon über einige Jahre bewährt hat. Ich weiß die anstehenden neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei jedem dieser Kolleginnen und Kollegen in den besten Händen. Das haben wir nicht zuletzt der akribischen Übergabe seitens unseres scheidenden Kollegen zu verdanken. Darüber hinaus haben wir das Glück, dass uns Hans-Willi Jäger mit seinem prall gefüllten Erfahrungsschatz in den nächsten Jahren noch tageweise als Berater zur Verfügung stehen wird.“