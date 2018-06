Kurs mit Vier-Gänge-Menü in Wildenrath

Ihren nächsten Kurs zum Thema „Lust zu ‚kräutern‘?“ inklusive Rezepten und Vier-Gänge-Menü bietet Ingrid Paulußen am Samstag, 7. Juli, von 10.30 bis 16 Uhr in der Naturschutzstation Haus Wildenrath, Naturparkweg 2 in Wildenrath, an. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 02164/701388 oder E-Mail info@kraeuterglueck.com.