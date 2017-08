Wassenberg.

Natürlich musste TV-Koch Mario Kotaska auch am Donnerstagabend mal eine Currywurst probieren. Das Gericht, das wohl der Deutschen liebster Imbiss ist, hat Kotaska berühmt gemacht. Bei all den Currywürsten, die Kotaska schon an Autobahnraststätten, Bahnhöfen und Flughäfen verputzt hat, hatte er die Nase irgendwann voll. „Eine Bockwurst mit kaltem Ketchup und Currypulver war der Höhepunkt“, sagte Kotaska.