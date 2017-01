Kostümsitzungen mit buntem Programm Letzte Aktualisierung: 15. Januar 2017, 10:47 Uhr

Wassenberg. Getreu ihrem Motto „Von Jecke für Jecke“ startet die IG Färvpott in die Karnevalsession 2017. Die Kostümsitzungen finden in zweifacher Auflage am Freitag, 10., und Samstag, 11. Februar, jeweils um 19.11 Uhr im Pfarrheim St. Georg am Stiftsplatz statt.