Heinsberg-Schafhausen.

Von guter Stimmung, aber von noch mehr Emotionen in ihrem Finale war sie geprägt, die erste Kostümsitzung in der Geschichte des Schafhausener Karnevalsvereins (SKV). „Was für ein herrlich buntes Bild, dass wir auf diese Idee nicht schon vorher gekommen sind“, begrüßte Präsident Christian Schreinemachers auch in diesem Jahr das für ihn schon zu Beginn der früher „Gala“ genannten Sitzung „beste Publikum der Welt“.