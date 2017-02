Wegberg-Dalheim.

„Ich möchte, dass das Bild hinterher so aussieht, wie ich es empfunden habe“, sagt Jessica Duziak den Besuchern zur Eröffnung ihrer Fotoausstellung in der Dalheimer Erlöserkirche. Am Anfang ihrer Bilder steht eine Fotografie, die sie auf besondere Weise zu farbenfrohen Kleinstwelten verdichtet.