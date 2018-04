Heinsberg-Randerath.

Klassische Musikaufführungen in der kleinen evangelischen Kirche in Randerath haben ihren anerkannten Platz in der Kulturwelt im Kreis Heinsberg. Die Sopranistin Christine Albert und der Pianist Pascal Schweren setzten mit Liedern von Johannes Brahms, Benjamin Britten, John Patrick Thomas und Akos Banlaky die Konzertreihe fort.