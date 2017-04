Selfkant-Höngen.

„Wenn du ein Lied kennst, das für sich einen Wert hat, ob mit Botschaft, Aussage oder Idee – dann singe es.“ So lautet die Philosophie von Christoph Esser aus Oberbruch. So machte sich ein junger Mann seit der Jugendzeit auf die Suche nach einer Sammlung von Liedgut, die in ihrer Aussage für ihn eine besondere Stärke hat. Die Musik bestimmte Essers Lebensweg mit.