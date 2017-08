Zwei spannende Klavierkonzerte

Wer einmal live hören möchte, wie Philipp Kronbichler auf diesem historischen Streicher-Flügel, aber auch auf dem modernen Steinway-Flügel der Jugendmusikschule Heinsberg spielt, in einem Konzert, der ist herzlich eingeladen zu einem Konzert in der Konzertreihe „Klavier entlang der Rur“ im Heinsberger Rondell am Dienstag, 3. Oktober, um 17 Uhr.

Bereits am Montag, 25. September, um 20 Uhr ist mit Ronald Brautigam in der Konzertreihe einer der bekanntesten Musiker der Niederlande in der Stadthalle Erkelenz zu Gast. Sein Auftritt ist zugleich das erste Meisterkonzert der VHS.

Karten für die Konzerte sind erhältlich in der Buchhandlung Gollenstede an der Heinsberger Hochstraße und in der Jugendmusikschule.