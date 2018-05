Gangelt-Langbroich.

Gleich drei Musikvereine haben in der Bürgerhalle in Langbroich-Harzelt ihr Publikum begeistert. Der Musikverein Langbroich-Harzelt hatte zu seinem alljährlichen Frühjahrskonzert erstmalig den Instrumentalverein St. Cäcilia Tüddern und den Musikverein St. Hubertus Gangelt eingeladen. So bekam das Publikum ein vielfältiges Programm präsentiert.