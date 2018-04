Heinsberg.

„Alte und neue Musik, die verschmilzt und unsere Herzen berührt“: So führte Pfarrer Sebastian Walde in der ausverkauften Christuskirche ein in das Konzert des Vokaloktetts „The Gregorian Voices“ aus Bulgarien. Wer sich dann zurücklehnte und die Augen schloss, fühlte sich schon beim ersten „Ave Maria“ zurückversetzt in den Kreuzgang eines Klosters im frühen Mittelalter.