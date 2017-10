Die Fraktion der CDU war also überrascht vom Rücktritt des Manfred Fell. So, so. Doch wie überraschend kann ein solcher Schritt wohl sein, wenn Fell schon vor über einem Jahr ein Gegenkandidat für das von ihm bekleidete Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden präsentiert und dieser dann auch noch gewählt wird?