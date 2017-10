Heinsberg.

Dass die Rhenus-Gruppe nun in Hückelhoven ein großes Logistikzentrum aufbaut, ist ein positives Signal. Es ist ein Beleg dafür, dass unsere Region mit ihrer Lage zwischen den Nordseehäfen in Belgien und den Niederlanden und den Ballungszentren an Rhein und Ruhr tatsächlich ein attraktiver Logistikstandort ist.