Erkelenz - Kollision auf Kreuzung: Zwei Leichtverletzte und eine steckenbleibende Stoßstange

Erkelenz. Ein bizarrer Anblick bot sich den Rettungskräften am Mittwoch nach dem Zusammenstoß zweier Autos in Erkelenz. Der Stoßfänger des einen Unfallwagens war beim Aufprall abgerissen worden und quer im anderen Auto steckengeblieben. Die beiden Fahrer hatten bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten.

Wie die Heinsberger Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall auf der Hückelhovener Straße gegen 11.30 Uhr. Eine 76-jährige Erkelenzerin fuhr mit ihrem Kombi aus Erkelenz kommend in Richtung Houverath. An der Kreuzung der Hückelhovener Straße und Homek stieß ihr Wagen mit dem SUV eines 80-jährigen Erkelenzers zusammen, der aus der Straße Homek kam und im Begriff war, nach links in Richtung Erkelenz abzubiegen.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Später konnten beide nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr streute auslaufende Flüssigkeiten an der Unfallstelle ab.