Wassenberg-Ophoven - Königin Stefanie Zierke steht bei Kirmes in Ophoven im Mittelpunkt

Wassenberg-Ophoven. In Ophoven steht die Prunkkirmes vor der Tür. Zu dieser lädt die Marianische Schützenbruderschaft Ophoven von Samstag, 28. Juli, bis Montag, 30. Juli, ein.

Schützenkönigin in Ophoven ist in diesem Jahr Stefanie Zierke, die von ihrem Ehemann Mario Zierke sowie ihren Ministern Christoph Zierke, Aileen Barz und Mandy Busch begleitet wird. Nach dem Vogelschuss stellt die Kirmes das große Highlight für den neu formierten Vorstand der Marianischen Schützenbruderschaft dar, angeführt vom neuen ersten Vorsitzenden Mario Zierke.

Das Fest wird eingeleitet mit einem Gottesdienst und der Gefallenenehrung am Samstag, 28. Juli, um 17 Uhr sowie einem kurzen Umzug durch das Dorf. Anschließend findet im Festzelt an der Schützenstraße die Eröffnung statt: diesmal aber nicht wie in den vergangenen Jahren in Form einer „Sommerwiesn‘“, sondern mit einem traditionellen Königsball, der musikalisch durch die Band „Bitte ein Hit“ begleitet wird.

Am Sonntag ist die Cafeteria im Festzelt ab 15 Uhr geöffnet. Um 16 Uhr startet der große Festzug mit Parade an der Kirche. Im Anschluss sorgt der Musikverein Effeld im Festzelt für einen stimmungsvollen Dämmerschoppen, bei dem auch die Jubilare geehrt werden.

Klompenfestzug am Montag

Am Montag findet ab 10 Uhr ein Frühschoppen bei der Familie Hamacher an der Marienstraße statt, bei dem jeder willkommen ist. Ab 17.45 Uhr beginnt der Klompenfestzug mit anschließender Parade an der Kirche und der Umzug um den Maibaum. Die Klompen werden ab 18.30 Uhr beim Klompenball in einer Gruppen- und Einzelkategorie prämiert. Für den musikalischen Ausklang sorgt DJ Christof.