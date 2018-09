Heinsberg-Schafhausen - Königin Iris sorgt für strahlendes Fest der St.-Martini-Schützenbruderschaft

Heinsberg-Schafhausen.

Zumindest die untere Kuhlertstraße in Heinsberg-Schafhausen müsste eigentlich umbenannt werden. Hier liegt seit Jahren die Königsallee. Dieser Straßenzug ist einfach geeignet für Kirmesfeste. Eine enge Durchfahrt, die Hauswände dicht an dicht, da kommt der Fahnen- und Kirmesschmuck besonders gut zur Geltung. So war es auch diesmal wieder.