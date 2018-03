Hückelhoven - Kölner Musiker Tommy Engel begeistert in der Aula

Hückelhoven.

„Ming eetste Fründin, dat wor et Meiers Kättche, un ich fuhr mem Rädche, Daach für Daach zo im“ – so hallte es durch die Aula des Hückelhovener Gymnasiums. Es war der krönende Abschluss eines kölschen Abends, der diesen Namen wahrlich verdient hatte. Tommy Engel und seine Band waren mit ihrem Programm „Dat kölsche Songbook“ in der alten Zechenstadt zu Gast.