Knallköpp feiern Jubiläum: Golkrather KG wird 8x11 Jahre alt

Erkelenz-Golkrath. Die Karnevalsgesellschaft Knallköpp Golkrath von 1929 startet im närrischen Jubiläumsjahr 8x11 Jahre ihre Saalveranstaltungen mit einem Empfang am Freitag, 3. Februar, ab 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Golkrath mit rund 150 geladenen Gästen.

Die KG freut sich auf die Vereine aus dem Dorf und Abordnungen befreundeter Karnevalsgesellschaften. Sie erwartet mit ihren Ansprachen den Bürgermeister der Stadt Erkelenz, den Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft Golkrath Hoven und Vertreter des Verbands der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise und der Vereinigung der Karnevalsvereine Erkelenzer Lande.

Die Gesellschaft präsentiert sich den Gästen mit ihrem Bühnenprogramm. Ein musikalischer Leckerbissen ist mit der ebenfalls im närrischen Jubiläum 2x11 Jahre stehenden Gruppe „Hätzblatt“ garantiert. Bei Carnevale Royal „Remember Nineteen-twentynine – 1929“ steht dann das Majestätenpaar Prinz Markus I. & Prinzessin Anke I. (Eheleute Kehren) der KG Knallköpp Golkrath im Mittelpunkt des Geschehens.

Hoppeditzbegraben

Am Samstag, 4. Februar, geht es um 19.11 Uhr mit dem im vergangenen Jahr eingeführten Galakonzept los. Neben karnevalistischen Beiträgen wird mit einer Liveband die Gelegenheit zum Tanz gegeben. Ein Buffet rundet das „Galafeeling“ ab. Am Sonntag, 12. Februar, lädt die Gesellschaft wieder zum Prinzenbiwak in die Mehrzweckhalle ein. Ab 10.30 Uhr geben sich 19 Gesellschaften bis in den Abend hinein die Türklinke in die Hand.

Nicht fehlen darf auch in diesem Jahr die Kindersitzung. Das Kinderprinzenpaar Elias & Laura (Geschwister Kehren) übernimmt die Regentschaft am Samstag, 18. Februar, ab 14 Uhr ebenfalls in der Mehrzweckhalle. Mit „Jeck Op Kölsch“ präsentiert die KG zum vierten Mal am Karnevalsfreitag die Party mit dem Motto „Kölsche Tön und Kölsch vom Fass“. DJ Olli bieten dem feierfreudigen Publikum eine echte Karnevalsparty. Eine Security sichert die Veranstaltung ab und unterstützt den Verein in der Durchsetzung des Jugendschutzgesetzes.

Rosenmontag dann zieht die Gesellschaft mit ihrem Fanfarenzug „Tröteköpp“, der sein 2x11-jähriges Jubiläum feiert, ab 11.11 Uhr durch das Dorf. Ausklang ist in der Mehrzweckhalle. Am Abend beschließt das Hoppeditzbegraben die Session traditionsgemäß.