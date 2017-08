Erkelenz.

Das Klimacamp hat begonnen. Auf dem Gelände am Lahey-Park schlagen in dieser Woche mehrere Tausend Braunkohlegegner ihre Zelte auf. Die Veranstalter erwarten rund 6000 Teilnehmer. Dabei geht es um Workshops, Information und Austausch in Sachen Weltklima. Aber auch um Protest.