Hückelhoven.

Nach einem festlichen Hochamt im Festzelt wurden auf der Anna-Kirmes in Kleingladbach beim anschließenden Frühschoppen langjährige und verdiente Schützen geehrt. So konnte der Vorsitzende der St.-Stephanus-Bruderschaft, Achim Dilsen, in Zusammenarbeit mit seinem Stellvertreter und Geschäftsführer Friedel Dreßen folgende Schützen für 25-jährige Mitgliedschaft auszeichnen: Hartmut Müller, Lars Pierich, Marc Pierich, Pasqual Willems, Heinz Windeln, Edith Müller und Claudia Naumann.