Tickets für beide

Termine in Hückelhoven

„Die kleine Eiskönigin“ wird am letzten Märzwochenende in der Aula des Hückelhovener Gymnasiums aufgeführt. Am Samstag, 25. März, beginnt die rund zweistündige Aufführung um 18 Uhr (Einlass 17 Uhr), am Sonntag um 15 Uhr (Einlass 14 Uhr).

Karten können ab sofort im Gemeindebüro in Schwanenberg, in den bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.kulturpur-info.de erworben werden. Sie kosten 9 Euro, ermäßigt 6 Euro.