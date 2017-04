Heinsberg-Kempen.

Große Fensterflächen in anthrazitfarbenen Rahmen prägen jetzt in Kempen nicht nur den Eingang der Bürgerhalle, sondern auch den des Pfarrheims „Klausenhof“ gleich nebenan. Die offizielle Feier zur Wiedereröffnung des sanierten Pfarrheims soll in den nächsten Wochen noch folgen, aber schon gleich nach der Fertigabnahme, die kurzfristig geplant ist, soll das zuvor bereits intensiv genutzte Gebäude den Bürgern und den Vereinen wieder zur Verfügung stehen.