Klarer Kopf vom Wandern: Infoabend

Hückelhoven. Was passiert beim Wandern mit meinem Körper und mit meiner Psyche? Antworten auf diese Frage und andere gibt die zertifizierte Wanderführerin Dorothee Mühlenbruch am Freitag, 31. März, bei einem Infoabend bei Intersport Engels, Am Landabsatz 9, in Hückelhoven.

Sie wird über eigene Erfahrungen und Beobachtungen berichten, die zum Teil auch in ihrem Buch „Der Weg zum Glück führt über den nächsten Gipfel“ nachzulesen sind. Darin erklärt sie, wie Menschen sich selbst wiederfinden können, wenn sie in der Natur unterwegs sind und warum viele Wanderer draußen wieder einen klaren Kopf bekommen. Mit dem Ratgeber will die Autorin Einsteigern mit vielen Trainingstipps einen kräfteschonenden Start ins Wanderleben ermöglichen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum Montag, 27. März, unter Telefon 02433/1717 bei Intersport Engels oder unter Telefon 02433/4474976 bei Mühlenbruch gebeten.