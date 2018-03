Wegberg.

Kindergartenplätze sind rar in Wegberg, obwohl es momentan 14 Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet gibt, darunter drei städtische Kitas in Arsbeck, Klinkum und Merbeck. Drei Erweiterungsmaßnahmen sind in der Mühlenstadt geplant. In Rath-Anhoven kommt eine vierte Gruppe mit 20 Plätzen hinzu, auch in Beeck soll die Einrichtung einer vierten Gruppe zehn zusätzliche Plätze schaffen.