Kita-Kinder üben umweltgerechtes Verhalten früh ein

Heinsberg-Karken. Nicht nur in den Heinsberger Grundschulen ist der Energieversorger Lekker mit seinem Umweltunterricht aktiv.

Karsten Schulz unternahm jetzt auch mit Kindern der städtischen Kindertagesstätte in Karken unter dem Motto „Wir retten die Eisbären und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz“ einen Ausflug in die Geheimnisse der Energieversorgung. Da staunten die Kinder nicht schlecht, als die kleinen Käfer auf ihrem Tisch plötzlich ganz von alleine loskrabbelten. M

öglich wurde das durch die kleinen Solarzellen, die sie auf ihrem Rücken trugen. Allein mittels ihrer Puste setzten die Kinder noch ein Windrad in Bewegung oder erfuhren, wie eine Dampfmaschine funktioniert. Spielerisch machte der Referent den Kindern klar, wie wichtig es ist, Energie zu sparen, gleichzeitig das Klima zu schützen und damit auch den Eisbären zu helfen.

„Umweltgerechtes Verhalten kann gar nicht früh genug eingeübt werden“, sagt Kita-Leiterin Bettina Tellers. So will die Einrichtung in diesem Bereich verstärkt aktiv werden.

Zum Abschluss des aktuellen Projekts erhielt jedes Kind ein Malbuch, das zudem kleine Eisbärenköpfe aus Papier enthielt. Diese können die Kinder jetzt zu Hause überall dort hinlegen, wo Energie gespart werden kann.

So können die Kinder sich nicht nur in der Kita für die Umwelt engagieren, sondern auch in ihrem Elternhaus.