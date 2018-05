Selfkant-Tüddern - Kirmesgemeinschaft Tüddern im Feiermodus

Selfkant-Tüddern. Die Kirmesgemeinschaft Tüddern – St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, Instrumentalverein Tüddern und Jugendgruppe Arearea – lädt zur Maikirmes im Festzelt auf dem Dorfplatz ein.

Los geht es an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai, mit De Gaambloazers und De Büsch-Band beim traditionellen Kapellentreffen am Vatertag ab 15 Uhr bei freiem Eintritt.

Am Freitag, 11. Mai, 19 Uhr, steigt wieder die Tribal Night für alle Partyfans mit DJ Hausi. Er will dem Publikum wieder mächtig einheizen, und auch die „Sansibar“ ist wieder geöffnet.

Zünftiger Dämmerschoppen

Der Umzug am Samstag, 12. Mai, startet um 16.30 Uhr ab dem Dorfplatz. Bei der „Königs-Nacht“ am Samstag wird ab 20 Uhr die Coverband Klangstadt aufspielen. Die sechs Musiker mit ihrer Sängerin werden diesmal von einer kleinen Bühne in der Mitte des Festzeltes das Publikum begeistern und zum Tanzen mitreißen. Auch an diesem Abend ist der Eintritt frei.

Der Sonntag beginnt mit dem Kirchgang um 10.30 Uhr. Nachmittags spielen bei Kaffee und Kuchen (15 Uhr) die Musiker von Orkest Compact auf und sorgen danach für einen zünftigen Dämmerschoppen. Der Eintritt ist frei.

Großer Festzug

Der große Festzug am Sonntag, 13. Mai, legt um 15.30 Uhr los. Es sind alle uniformierten Dorfvereine und die Schützenbruderschaften aus Millen und Isenbruch mit dem Trommlercorps Isenbruch beteiligt.

Danach findet der Vorbeimarsch aller Vereine auf dem Dorfplatz statt.