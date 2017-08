Kirmes in Ratheim: Pascal und Sarah Holthausen im Fokus

Hückelhoven-Ratheim. Die Ratheimer haben eine gelungene Kirmes gefeiert. Im Mittelpunkt der Ratheimer Kirmesfeierlichkeiten standen am Wochenende Schützenkönig Pascal Holthausen mit Gattin Sarah. Das Königspaar wurde begleitet von den Ministerpaaren Andreas Nürnberger mit Inken Kreft sowie Stephan Rose mit Jill Holthausen.

Ein prächtiger Festzug hatte sich am Sonntag formiert und zog durch den Ort und zur Parade auf der Mühlenstraße in der unmittelbaren Nähe zum Festzelt. Mit dem Errichten des Königsbaumes beim neuen Schützenkönig hatten die Kirmesfeierlichkeiten begonnen.

Weitere Höhepunkte der Ratheimer Kirmes waren die Kranzniederlegung, das Zeltbeben am Samstagabend, der Königs- und Prinzenball am Sonntag nach dem Festzug und der schon traditionelle „Klompeball“ am Kirmesmontag.