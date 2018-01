Heinsberg - Kirchhovener Turner ehren 61 Sportler

Heinsberg. Sie zeigten ihre Sportlichkeit: 61 Jugendliche und Erwachsene waren bei der Turngemeinschaft Kirchhoven erfolgreich in der Sportabzeichen-Prüfung. Darüber hinaus erhielt die Familie Kretschmann mit Harald, Elke, Janine und Michelle eine besondere Ehrung des Landessportbundes, da sie bereits zum 15. Mal das Familiensportabzeichen erworben hat.

Familie Kretschmann belegte den ersten Platz der gemeldeten Familien aus dem Kreis Heinsberg und ist daher zu einer Ehrungsveranstaltung Mitte Juni im GOP Varieté-Theater Essen eingeladen. Bei den Erwachsenen erhielt Michelle Kretschmann bei ihrer vierten Teilnahme das Abzeichen in Bronze.

Das Abzeichen in Silber ging zum ersten Mal an Lukas Brodermanns und Monika Storms. Erfolgreich in Silber waren außerdem: Klarissa Humml-Jörissen (4), Janine Kretschmann (6) und Monika Zwirner. Gold ging an Yannick Comas (1), Denise Louis (7), Harald Kretschmann (11), Irene Tillmanns (14), Elke Kretschmann (19), Arnold Plum (25), Marlies Poschen (30), Anne Buding (35) und Lilly Houben (51).

Bei den Jugendlichen freuten sich über Bronze Niko Baltes (1), Simon Peters, Hannes Dautzenberg, Sophia Mueller, Sofie Thönnißen und Sarina Consten (alle 2), Niklas Buding und Imke Klösges (3). Silber erreichten Julia Claßen, Mia Liliana La Manna und Selina Goergens (1), Justin Tetz und Leona Schaeben (2), Ben Gehrke und Nele Thelen (3).

Gold ging an Manuel Herrmanns, Niclas Willms, Lea Schiffers und Yara Schippers (1), Luis Storms, Lena Schmitz, Jason Schulz und Loreen Schlömer (2), Lilia Schmidt, Mara Geiser, Cora Strohwasser, Leah Schumann, Kaya Humml, Aaron Tholen, Tobia Mulder und Saskia Goergens (3), Talia Deriks und Theresa Rothe (4), Nico Peters, Luna Sattelmayer, Lina Houben, Anna Willems und Dagne Tamkus (5), Robin Friedrich, Annika Brodermanns und Pascal Louis (6), Marc-André Laumen und Andreas Geffers (7), Laura Houben (8), Svenja Peters und Christian Geffers (9) .