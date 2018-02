Heinsberg-Kirchhoven - Kirchhovener Frauen in der Mehrzweckhalle ganz jeck

Heinsberg-Kirchhoven.

Zwei berühmte deutsche Schlagerstars waren zu Gast bei der Sitzung der Frauengemeinschaft in der Kirchhovener Mehrzweckhalle. Den ganzen Abend über genossen die Gäste die in perfektem Bayrisch dargebrachte Moderation von Simone Walrafen, die in ihrer Lederhose Florian Silbereisen nachahmte, vor der Pause auch in einer kleinen eigenen Rede.