Hückelhoven-Hilfarth - Kirchengemeinde lädt zum „Film im Gespräch“ ein

Kirchengemeinde lädt zum „Film im Gespräch“ ein Letzte Aktualisierung: 3. Mai 2018, 14:21 Uhr

Hückelhoven-Hilfarth. Zu „Film im Gespräch“ lädt die Evangelische Kirchengemeinde Hückelhoven zum ersten Mal gemeinsam mit der Evangelischen Erwachsenenbildung des Kirchenkreises Jülich am Montag, 7. Mai, ab 18 Uhr in das Evangelische Gemeindezentrum, Haagstraße 10 in Hückelhoven.