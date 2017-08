Eintrittskarten zum Festkonzert

Das Festkonzert zum 125. Chorjubiläum des Kirchen- und Projektchores an St. Lambertus beginnt am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr. Die Eintrittskarten (18 Euro/ermäßigt 15 Euro) gibt es im Pfarramt Christkönig sowie in den Buchhandlungen Wild und Viehausen.

Am Samstag, 16. September, findet im Katholischen Pfarrzentrum um 18.30 Uhr der Einführungsvortrag von Pfarrer Dr. Roland Scheulen zu „Te Deum“ und „Messa di Gloria“ statt.