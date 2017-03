Hückelhoven/Erkelenz-Schwanenberg.

Ovationen eines begeisterten Publikums waren der verdiente Lohn für die 32 Kinder des Kinderchors der Evangelischen Kirchengemeinde Schwanenberg, die mit zwei Aufführungen des Musicals „Die kleine Eiskönigin“ in der Aula des Gymnasiums etwa 1200 Besucher verzückten. In Anlehnung an den bekannten Disneyfilm brachten die Schwanenberger Kinder die Herzen der Besucher zum Schmelzen.