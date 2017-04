Kinder sorgen für gute Laune beim Theater-Hasen Hektor

Heinsberg. Für den Fall, dass sich doch mal schlechte Laube bei den Kindern einstellen sollte, hatte die Theatergruppe „Die Mimosen“ so einiges im Reisegepäck. Im Rahmen der Reihe Theaterstarter gastierten Stefanie Siebers und Kai Meister in der Begegnungsstätte Heinsberg mit der Mutmach-Geschichte „Der schlechte Laune Hase“.

Kinder ab drei Jahren konnten bei der Vorstellung Bühnenluft schnuppern. Gleich vor den Kindern hatten „Die Mimosen“ ihre Theaterrequisiten aufgebaut und holten noch so manches aus dem Köfferchen, was den Kindern viel Freude machte.

Alles drehte sich um den kleinen Hasen Hektor, der wie der Titel schon sagte, eine reichliche Portion schlechte Laune abbekommen hatte. Was seine Freunde so alles auf die Beine stellten, um die schlechte in gute Laune zu verwandeln, war sehens- und hörenswert. Mit vielen Liedern und Musik rückten die Akteure der schlechten Laune zu Leibe.