Heinsberg.

„942, okay, nehmen Sie einfach Platz.“ Wer sich korrekt angemeldet hat mit seiner Nummer für die Weihnachtsfeier der Heinsberger Tafel, dem gewährt Geschäftsführer Heinz Werner Küpper Einlass. Nachdem die Ein-Personen-Haushalte schon am Morgen ihre Spendentüten abgeholt haben, sind am Nachmittag in zwei Runden die Familien mit Kindern dran.