Kinder führen Musical auf Letzte Aktualisierung: 16. Januar 2017, 09:31 Uhr

Waldfeucht-Bocket. Der Kindergarten Bocket feiert am Sonntag, 22. Januar, ab 14.30 Uhr sein 20-jähriges Bestehen in der Alten Schule Bocket. Erstmalig in der Geschichte des Kindergartens werden die Kinder ein selbst einstudiertes Musical-Theater präsentieren.