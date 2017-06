Kinder der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg stellen Projekte vor Letzte Aktualisierung: 26. Juni 2017, 14:51 Uhr

Hückelhoven. Die Kinder der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg stellen am Freitag, 30. Juni, ab 14 Uhr in der Aula an der Kirchstraße die Ergebnisse ihrer Arbeit im Selbstlernzentrum vor.